Quattro magie di un super Colombo; "Partita impegnativa per tutti, parare è il mio mestiere"

Intervista al portiere Edoardo Colombo

"Molto impegnativa, direi, però secondo me abbiamo fatto una buona gara e abbiamo fatto una gara comunque di spessore sia a livello fisico perché rispetto magari quello che era a novembre il livello si è alzato, quindi comunque siamo contenti, un po' amareggiati ovviamente per la sconfitta, però secondo me carichi per il nostro percorso qui avanti".

Primo tempo aanche molto propositivo, poi secondo tempo magari Cipro ha alzato un po' i giri del motore, c'è stato un po' più da soffrire:

"Secondo me abbiamo fatto una buona gara anche a livello fisico, sai non è facile, c'è un altro ritmo, è un altro livello, quindi è normale che dopo un po' vai in difficoltà, però secondo me, come hai detto te, in 60 minuti abbiamo fatto una buona gara dove abbiamo messo a disposizione le nostre idee e quindi da qui in avanti potremo solo crescere".

Delle quattro grandi parate quale scegli?

"Sinceramente magari la prima perché l'ho vista all'ultima, quella del primo tempo, ma anche mi sembra quella sul 17, adesso non mi ricordo il nome, nel secondo, però diciamo che è il mio ruolo, che è il mio lavoro, quindi ho fatto il mio".

Si dice sempre che è fondamentale che il portiere giochi nella squadra di club, tu non stai trovando molto spazio, però insomma ti stai allenando, stai facendo trovare il prontissimo:

"Assolutamente, è un anno particolare perché sono rimasto senza squadra fino a novembre, poi ho avuto la fortuna di andare a Forlì in un gruppo bellissimo e mi mancava a giocare, quindi oggi sono contento anche per quello".