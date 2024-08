Quattro rinforzi per La Fiorita

Sono quattro i volti nuovi in casa La Fiorita, al lavoro da lunedì in vista della nuova stagione agli ordini del tecnico Stefano Ceci. Partendo dal reparto difensivo, la prima novità è il classe 2004 Gabriele Lampo, cresciuto nel settore giovanile del Brescia e della Reggiana Il centrale si è messo in mostra nell’Eccellenza piemontese con la maglia del Savio Asti ed in seguito ha difeso i colori del Gravina, formazione pugliese di Serie D ed in seguito nel Castellammare Calcio 94.

In difesa arriva anche il brasiliano Lucas Matos de Andrade, nell’ultima stagione impegnato nel campionato andorrano prima con la maglia dell’Ordino e poi con quella del Penya Encarnada. Per il giocatore nato a Santos nel 1995 anche qualche esperienza nei campionati svedesi.

A centrocampo, in arrivo dalla Primavera del Pontedera, ci sarà il classe 2005 di origini albanesi Antonio Leka. Nel reparto offensivo si aggiunge l’esterno destro, che può giocare anche come trequartista, Giuseppe Massari. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, il giocatore classe 2002 ha militato in Serie D con Nardò e Team Altamura, mentre lo scorso ha vestito la maglia del Città dei Sassi di Matera, in Eccellenza. Non è ancora finito il lavoro per il direttore sportivo Sandro Macerata, sulle tracce di un difensore centrale.