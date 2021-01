NAZIONALI Quattro sedute di allenamenti per le Nazionali Sammarinesi Varrella e Costantini completano il programma del mese di gennaio

Quattro sedute di allenamenti per le Nazionali Sammarinesi.

Le quattro sedute programmate dal CT Varrella saranno equamente distribuite nelle giornate di mercoledì e sabato. Si parte il 20 gennaio. Stessi orari per il martedì successivo, il 27 gennaio. Sabato 23 e sabato 30, invece, i Titani saranno in campo dalle 15:00. La ‘location’ sarà sempre Serravalle B.

Questi i convocati:



BATTISTINI MANUEL, BATTISTINI MICHAEL, BENEDETTINI SIMONE,, BERNARDI MARCO, BROLLI CRISTIAN, CECCAROLI LUCA, CEVOLI MICHELE, CONTI GIACOMO, D'ADDARIO ALESSANDRO, GOLINUCCI ALESSANDRO, GOLINUCCI ENRICO GRANDONI ANDREA, HIRSCH ADOLFO JOSE’, LUNADEI LORENZO, MULARONI MARCELLO, NANNI LUCA, QUARANTA FILIPPO, RASCHI JACOPO, SIMONCINI DAVIDE, STIMAC ALEX, TOMASSINI FABIO RAMON, VITAIOLI MATTEO, ZAFFERANI TOMMASO, ZAVOLI MATTEO, ZONZINI KEVIN.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A dieci giorni esatti dai sorteggi per le qualificazioni europee, scalda i motori anche la Nazionale Under 21, in campo martedì 19, venerdì 22, martedì 26 e venerdì 29 gennaio, sempre alle 19:00 e sempre a Serravalle B.

BABBONI DANIELE, CAPICCHIONI LORENZO, CECCHETTI LUCA, CIACCI ELIA, COLONNA DAVIDE, CONTADINI ANDREA, DE ANGELIS MIRCO, DE BIAGI ALEX, DOLCINI FEDERICO, FABBRI FILIPPO, FRANCIONI GIACOMO, FRANCIOSI SIMONE, LIVERANI ALESSANDRO, MATTEONI GIACOMO, MUCCIOLI ANDREA, NANNI SIMONE, PANCOTTI SAMUEL, PAOLINI THOMAS, PISCAGLIA PACO, ROSTI THOMAS, SANTI FILIPPO, SARTINI STEFANO, TOCCACELI ALEX, TOMASSINI ALBERTO TOMASSINI DAVID, TOSI ALESSANDRO, VALENTINI GIACOMO, ZANNONI SAMUELE

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: