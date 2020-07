Questa mattina i sorteggi della Champions 2020/2021 con il Tre Fiori

Alle 12 i sorteggi del turno preliminare di Champions League 2020/2021. A difendere i colori del Titano sarà il Tre Fiori, che non parte testa di serie nell'urna di Nyon. I possibili avversari della squadra del Castello di Fiorentino i nordirlandesi del Linfield oppure i campioni del Kosovo, dove il campionato non è ancora concluso. La semifinale del mini girone si giocherà sabato 8 agosto a Nyon, in caso di passaggio del turno la finale è in programma martedì 11 sempre a Nyon.