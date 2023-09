CAMPIONATO SAMMARINESE Questa sera l'anticipo Virtus - Pennarossa, sabato il derby Folgore - Cosmos in diretta su San Marino RTV

Questa sera l'anticipo Virtus - Pennarossa, sabato il derby Folgore - Cosmos in diretta su San Marino RTV.

Riflettori accesi questa sera ad Acquaviva per l'anticipo della seconda giornata del campionato sammarinese. Di fronte la Virtus, in cerca continuità di risultati dopo la bella e importante vittoria sul Tre Fiori mentre il Pennarossa vuole cancellare la sconfitta di misura rimediata contro il Fiorentino per effetto della grandissima giocata del giovane attaccante senegalese, Abdoul Niang. Sempre ad Acquaviva, ma sabato pomeriggio va in scena la sfida tra Folgore e Cosmos, partita che potrete seguire in diretta, alle 15, su San Marino RTV, canale 831 del digitale terrestre.

Entrambe reduci da una vittoria alla prima di campionato, il derby dovrà confermare le ambizioni di due squadre che puntano ai piani alti della classifica. In cerca di riscatto il Tre Fiori che dopo la sconfitta con la Virtus, è atteso dall'ostacolo San Giovanni. Sulla carta i favori del pronostico vanno ai gialloblu di Fiorentino anche se la squadra di Marco Tognacci ha cominciato alla grande la stagione rifilando un perentorio 3 a 1 alla San Marino Academy.

Altra sfida da non perdere è quella tra Fiorentino e Cailungo. La compagine di Camillini è partita con il piede giusto mentre i rossoverdi proveranno a riscattare il KO della prima giornata.

Completa il programma del sabato l’incrocio fra Libertas e Murata. I bianconeri di Beppe Angelini vengono definiti come l'autentica rivelazione del campionato dopo il 5 a 0 rifilato al Faetano mentre la Libertas cercherà di cancellare la sconfitta rimediata – in superiorità numerica –contro La Fiorita. Anche il programma della domenica propone un derby, quello del Marano tra i gialloblu di Montegiardino e il Faetano. Se la squadra di Manfredini viene indicata come la grande favorita della stagione, il Faetano dovrà cercare di reagire dopo la "manita" brasiliana subita contro il Murata. Completano il programma del secondo turno, Domagnano - Juvenes/Dogana sul campo di Domagnano mentre i campioni in carica del Tre Penne vanno alla ricerca della prima vittoria contro la San Marino Academy nella sfida che andrà in scena sul campo di Montecchio.

