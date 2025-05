COPPA TITANO Questa sera la finale di Coppa Titano tra Virtus e Tre Fiori: le sensazioni di Prandelli e Sabato

La stagione 2024/2025 del calcio sammarinese si chiuderà questa sera alle 20.45 - in diretta su San Marino RTV - con la finale di Coppa Titano tra Virtus e Tre Fiori. Nel pre-partita le sensazioni dell'attaccante gialloblu Matteo Prandelli e del difensore neroverde Roberto Sabato.

Matteo Prandelli (attaccante Tre Fiori): "Sto cercando di recuperare da un affaticamento muscolare che ormai mi porto dietro a qualche settimana. In questi giorni adesso ho recuperato abbastanza. Sto cercando di esserci nelle migliori condizioni possibili. Per il Tre Fiori conta tantissimo tornare a vincere un trofeo dopo qualche anno di astinenza. Personalmente io ci tengo in modo particolare perché ho vinto qualcosa nella mia piccola carriera, ma sempre da gregario. Quindi arrivare a vincerlo da protagonista sarebbe una cosa molto importante. I miei compagni quest'anno si sono comportati molto bene, Benedettini e Bernardi hanno fatto molto bene. Di conseguenza speriamo che con l'aiuto di tutta la squadra potremo affrontare al meglio questa Virtus"

Roberto Sabato (difensore Virtus): "È un trofeo importante. Come diceva il mister, dopo averne vinti già due - Supercoppa e Campionato - ti viene voglia di vincerle tutte e di portare a casa il cosiddetto triplete. Alla fine abbiamo ripreso abbastanza bene, ci siamo allenati forte. Io non sono preoccupato molto dalla condizione fisica. Poi le finali sono finali, è l'ultima partita e ci aspetta un periodo di riposo. Bisogna dare tutto e ottenere il massimo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: