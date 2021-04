Questa sera la prima semifinale di Coppa Titano: Tre Penne - Tre Fiori in diretta su San Marino RTV Sport

Archiviata la regular season di Campionato Sammarinese, questa sera tocca alla prima semifinale di Coppa Titano. Il format rivisto per via dello stop forzato dello scorso inverno prevede gare uniche dove – in caso di parità al triplice fischio – si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Questa sera Tre Penne – Tre Fiori, calcio di inizio alle ore 20:45 in diretta da San Marino RTV Sport. Sarà una sfida nettamente diversa rispetto a quella vista lo domenica con la squadra di Fiorentino ad imporsi per 2-1 su un Tre Penne largamente rimaneggiato per le assenze di Gai, Patregnani e Genestreti.