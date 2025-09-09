AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Questa sera Malta - San Marino, Cevoli: "Per noi una partita importante" Quarto confronto internazionale tra le due nazionali. Diretta su San Marino RTV Sport

La quarta volta tra Malta e San Marino è sfida amichevole che, seppur non metta punti in palio, può dare indicazioni importanti sul percorso della Nazionale sammarinese. La partita del National Stadium è di quelle tutte da seguire anche perché i Titani sono reduci dal ko con la Bosnia e la voglia di riscattarsi non mancherà di certo.

"Giustificare un 6-0 diventa improbabile, difficile, - ha detto il ct Roberto Cevoli - però a detta di tutti, anche della gente che c'era a vedere, avevo degli amici a vedere la partita, mi hanno detto che tutti hanno avuto un'impressione super positiva, ma noi l'abbiamo detto, l'abbiamo rimarcato anche ai ragazzi il giorno dopo in allenamento. Chiaramente rimane un po' di delusione per avere preso sei gol molto evitabili"

Per quanto riguarda la formazione, la rifinitura non ha dato indicazioni chiare sugli undici che scenderanno in campo. Molto probabile che saranno diverse le conferme, anche se Roberto Cevoli ha cambiato molto in occasioni di amichevoli precedenti.

"Questa sera vediamo se cambiamo qualcosa, perché è una partita per noi importante, anche se è un'amichevole, e quindi ci teniamo a fare bene, soprattutto dopo la partita della Bosnia, nella quale abbiamo fatto bene ma con un risultato troppo pesante"

