RADUNO ARBITRI Raduno "pre season" per gli arbitri sammarinesi, Trefoloni: "Gran bella realtà"

È tempo di preparazione per il calcio sammarinese in tutte le sue componenti. Le squadre si allenano in vista della stagione e gli arbitri hanno svolto nel week end il tradizionale raduno pre season. Un programma che comincia con i test atletici e si completa poi con la parte teorica in aula. Una sessantina i fischietti presenti.

Ospite dell'Associazione Sammarinese Arbitri l'ex internazionale Matteo Trefoloni. Dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale di Coverciano arriva la promozione dei direttori di gara del Titano.

Nel video la sua intervista

