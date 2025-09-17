TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:07 L'Alfa Romeo 75 festeggia 40 a San Marino 13:27 Rimini: Stefano Giammarioli nuovo direttore generale
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Raffaele Delvecchio designato per EBSL Superfinals e World Winners Cup di beach soccer

17 set 2025
Raffaele Delvecchio designato per EBSL Superfinals e World Winners Cup di beach soccer

L’arbitro internazionale di beach soccer Raffaele Delvecchio ha fatto parte degli ufficiali di gara coinvolti nell’ultimo atto dell’Euro Beach Soccer League 2025, conclusosi con il quarto titolo continentale conquistato dall’Italia. Il fischietto in quota ASA (Associazione Sammarinese Arbitri) è poi volato immediatamente in Sicilia per arbitrare la World Winners Cup, dove fino al 21 settembre si stanno sfidando  24 club maschili e 12 femminili, a caccia di uno dei titoli più ambiti nel panorama del beach soccer mondiale. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.