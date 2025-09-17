BEACH SOCCER Raffaele Delvecchio designato per EBSL Superfinals e World Winners Cup di beach soccer

L’arbitro internazionale di beach soccer Raffaele Delvecchio ha fatto parte degli ufficiali di gara coinvolti nell’ultimo atto dell’Euro Beach Soccer League 2025, conclusosi con il quarto titolo continentale conquistato dall’Italia. Il fischietto in quota ASA (Associazione Sammarinese Arbitri) è poi volato immediatamente in Sicilia per arbitrare la World Winners Cup, dove fino al 21 settembre si stanno sfidando 24 club maschili e 12 femminili, a caccia di uno dei titoli più ambiti nel panorama del beach soccer mondiale.

