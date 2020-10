SERIE A Raffaella Barbieri: "C'è il rammarico per un punto perso", Claudia Ciccotti: "Una vittoria che ci teniamo stretta"

La soddisfazione per la doppietta segnata, il rammarico per il ko nel finale, le considerazioni nel dopo gara di Raffaella Barbieri. Contenta per i tre punti Claudia Ciccotti per una vittoria non facile da conquistare.



