Rally di Roma capitale: weekend da dimenticare per Massimo Bizzocchi

Le aspettative erano sicuramente altre per il portacolori della Scuderia San Marino, Massimo Bizzocchi e per il suo pilota, il giovane Damiano De Tommaso. Purtroppo la loro avventura al Rally di Roma Capitale, prima prova del CIR e dell’ Europeo, è durata il tempo di disputare le free practice e Qualifying Stage. Nel corso di quest'ultima, il pilota varesino navigato dal nostro portacolori escono di strada danneggiando in modo irreparabile la loro Skoda Fabia rally2 (classe R5/RC2). Queste le parole di Massimo: “gara molto sfortunata. Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo, soprattutto per quelli che hanno creduto in noi, in particolare la DP Autosport e la scuderia Biella Corse. Peccato perché nei due giri di free practice avevamo un bel ritmo facendo segnare il sesto tempo nell’europeo. Poi nella Qualyfing Stage non abbiamo agganciato bene un taglio e la macchina si è scomposta. Fortunatamente io e Damiano stiamo bene e non vediamo l’ora di ritornare in macchina. Ci rifaremo presto...molto presto!”