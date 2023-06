Ranking Fifa: apre l'Argentina, chiude sempre San Marino Campioni del mondo sempre al comando davanti a Francia e Brasile. Italia ottava.

La FIFA ha aggiornato il ranking per nazioni. I campioni del Mondo dell'Argentina sono sempre al comando davanti a Francia e Brasile. L'Inghilterra scavalca il Belgio in quarta posizione, così come la Croazia sorpassa l'Olanda al sesto posto. L'Italia di Mancini resta in ottava posizione. San Marino è sempre all'ultimo posto (211) alle spalle Anguilla. I Titani perdono sei punti rispetto alla classifica precedente. La nazionale europea più vicina ai biancoazzurri è il Liechtenstein in posizione 204.

