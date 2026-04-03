Ranking FIFA: l'Eritrea rientra, San Marino scivola al 211° posto

Pubblicato il nuovo ranking FIFA con San Marino che, rispetto all'ultimo aggiornamento, è ancora ultimo e perde una posizione, ritrovandosi al 211° posto. Questo perché è rientrata nel ranking l'Eritrea, dopo quasi 7 anni dall'ultima partita ufficiale e circa 3 dall'esclusione per inattività. I Titani - nonostante il pareggio nell'amichevole contro Andorra - restano a 726 punti contro i 760 di Anguilla, penultima.

Prima posizione guadagnata dalla Francia che scavalca Spagna e Argentina. L'Italia, nonostante il fallimento “mondiale”, sale al 12° posto.







