Ranking FIFA: San Marino guadagna punti ma resta in ultima posizione

Il pareggio con Gibilterra e la vittoria in Liechtenstein, con conseguente e storica promozione nella Lega C in Nations League, non permettono alla Nazionale di San Marino di schiodarsi dall'ultimo posto (210) del Ranking FIFA, aggiornato oggi. I biancazzurri guadagnano 10,38 punti ed ora sono distanti circa 22 dalla penultima posizione occupata al momento da Anguilla.

Perde quattro posizioni invece il Liechtenstein, dalla 200 alla 204. In vetta comanda l'Argentina, l'Italia resta al 9° posto.

