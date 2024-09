Ranking FIFA: San Marino guadagna punti, ma resta ultimo

La vittoria contro il Liechtenstein è stata ricordata anche dalla FIFA nel consueto report mensile sul ranking. La squadra di Roberto Cevoli ha trovato una vittoria che mancava da esattamente 20 anni. Nella classifica per nazionali San Marino guadagna 6,41 punti, portando il suo punteggio complessivo da 739,64 a 746,05. Non abbastanza però per lasciare l'ultimo posto in classifica (210).

I Titani hanno rosicchiato punti su Anguilla, attualmente penultima con 782,08 e reduce da una vittoria. Tra le squadre europee, la più vicina ai Titani è proprio il Liechtenstein, che perde quattro posizioni (203), poi Gibilterra (198). I prossimi avversari dei Titani in Nations League, hanno vinto l'amichevole contro Andorra e pareggiato con il Liechtenstein 2-2.

Fuori ranking l'Eritrea, che non ha giocato partite ufficiali negli 48 mesi. Al comando sempre i campioni del mondo dell'Argentina davanti a Francia e Spagna. Non cambiano le prime 15 posizioni. L'Italia guadagna punti ma resta decima. I migliori risultati sono quelli di Brunei Darussalam (183) e Samoa (185), che hanno entrambi guadagnato sette posizioni grazie a due vittorie a testa.