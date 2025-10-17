Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione

Dopo l'ultima pausa per le nazionali la Fifa ha pubblicato il nuovo ranking per nazioni. San Marino resta all'ultimo posto in classifica – il numero 210 – con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52).
In vetta continua a comandare la Spagna mentre l'Argentina scavalca la Francia in seconda posizione. Buone notizie per l'Italia che guadagna una posizione salendo dal 10° al 9° posto. Il prossimo aggiornamento del ranking - che verrà pubblicato il 21 novembre - servirà per determinare anche la teste di serie per i play-off mondiali, che verranno sorteggiate lo stesso giorno a Zurigo.