TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:57 Tre Fiori - Folgore apre la 6ª giornata 14:02 FMI: il Segretario Marco Gatti a Washington per gli Annual Meetings 14:01 Attentato a Ranucci, solidarietà da San Marino. I messaggi di Segreteria Informazione, DG Roberto Sergio e CdR di RTV 13:34 IGR: i sindacati definiscono la loro controproposta 13:28 Il Comites incontra “Italia Viva”: Europa e frontalieri al centro del confronto 12:51 Pediatria ISS: novità in arrivo per il reparto, partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 12:32 Six Kings Slam, Sinner elimina Djokovic: sarà finale con Alcaraz 11:35 Nuovi spazi per i gatti al Canile di Riccione, sabato un evento per raccogliere fondi e adozioni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione

Il Titano è al numero 210 dell'elenco mondiale con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52)

17 ott 2025
Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione

Dopo l'ultima pausa per le nazionali la Fifa ha pubblicato il nuovo ranking per nazioni. San Marino resta all'ultimo posto in classifica – il numero 210 – con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52).

In vetta continua a comandare la Spagna mentre l'Argentina scavalca la Francia in seconda posizione. Buone notizie per l'Italia che guadagna una posizione salendo dal 10° al 9° posto. Il prossimo aggiornamento del ranking - che verrà pubblicato il 21 novembre - servirà per determinare anche la teste di serie per i play-off mondiali, che verranno sorteggiate lo stesso giorno a Zurigo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.