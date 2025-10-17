CALCIO

Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione

Il Titano è al numero 210 dell'elenco mondiale con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52)

Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione.

Dopo l'ultima pausa per le nazionali la Fifa ha pubblicato il nuovo ranking per nazioni. San Marino resta all'ultimo posto in classifica – il numero 210 – con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52).

In vetta continua a comandare la Spagna mentre l'Argentina scavalca la Francia in seconda posizione. Buone notizie per l'Italia che guadagna una posizione salendo dal 10° al 9° posto. Il prossimo aggiornamento del ranking - che verrà pubblicato il 21 novembre - servirà per determinare anche la teste di serie per i play-off mondiali, che verranno sorteggiate lo stesso giorno a Zurigo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy