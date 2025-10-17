CALCIO
Ranking FIFA: San Marino resta in ultima posizione
Il Titano è al numero 210 dell'elenco mondiale con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52)
Dopo l'ultima pausa per le nazionali la Fifa ha pubblicato il nuovo ranking per nazioni. San Marino resta all'ultimo posto in classifica – il numero 210 – con 727.95 punti alle spalle di Anguilla (758.52).
In vetta continua a comandare la Spagna mentre l'Argentina scavalca la Francia in seconda posizione. Buone notizie per l'Italia che guadagna una posizione salendo dal 10° al 9° posto. Il prossimo aggiornamento del ranking - che verrà pubblicato il 21 novembre - servirà per determinare anche la teste di serie per i play-off mondiali, che verranno sorteggiate lo stesso giorno a Zurigo.
