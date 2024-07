L'udienza delle squadre sammarinesi dai Capitani Reggenti è sempre un momento importante, in vista dei prossimi impegni europei. E' stata una prima volta per la Virtus del presidente Pier Domenico Giulianelli, un habituè per Tre Penne e La Fiorita rappresentate rispettivamente dal numero uno Fabrizio Selva e dal vice Andrea Delvecchio. Presente anche il Fiorentino Futsal con il team manager Alex Vaselli.

Nel video le interviste