Rata condanna San Marino: 1-0 Moldova ma spunti positivi per i Titani

Pressing alto, personalità nella costruzione dal basso, voglia di lottare su ogni pallone per provare a far male ad una nazionale comunque superiore dal punto di vista fisico e tecnico. Sono tanti gli spunti positivi per Roberto Cevoli in questo processo di crescita che continua. La vittoria con il Liechtenstein ha dato ancora più consapevolezza nei propri mezzi, e l'amichevole con la Moldavia lo ha confermato. Alla fine si impone la squadra di Clescenco, che approfitta dell'episodio per imporsi 1-0. Dopo la respinta di Colombo sulla punizione di Caimanov, il match si sblocca: ingenuità di Marco Pasolini che manda in porta Vadim Rata. Il capitano moldavo ringrazia e a tu per tu con Colombo non sbaglia, nonostante il tentativo dell'estremo difensore sammarinese di rimediare all'errore del compagno. San Marino ha un'altra mentalità e, nonostante lo svantaggio, continua a fare la sua partita. Grandi occasioni non ne arriveranno, ad eccezione di quella potenziale per Capicchioni: il centrocampista, dopo un buon recupero, tenta la gioia personale invece di servire Sensoli e il mancino s'impenna.

Nella ripresa l'assetto non cambia, nonostante le sostituzioni. La Moldavia però fa qualcosa in più, con l'ex Verona e Cagliari Ionita che prima calcia da fuori non trovando lo specchio, poi scippa la sfera a Benvenuti in area e non trova nessun compagno con Tosi che sventa la minaccia. La chance più grande per il raddoppio con il neo-entrato Motpan che taglia il campo fino a costruirsi il mancino che si stampa sul palo. La stanchezza si fa sentire negli ultimi minuti, San Marino resiste ed esce dallo Stadionul Zimbru con un ko di misura. Che però da fiducia: a ottobre doppia trasferta con Gibilterra – in Nations League – e Andorra, per un'altra amichevole.