Rea: "Eravamo stanchi, buon pari", Lunadei: "Peccato non aver segnato"

"Quando capisci che non puoi vincerla o che non riesci a vincerla, l'importante è non perderla". È chiaro, conciso e dritto al punto Simone Rea, uno dei migliori in campo per il Tre Fiori contro La Fiorita, nel commentare lo 0-0 contro la squadra di Montegiardino. Un pareggio che tiene avanti i gialloblù nella corsa allo scudetto e che il difensore definisce così: "Sicuramente è un punto che ci può dare un leggero vantaggio, anche se mancano quattro partite. Sappiamo che sono quattro finali. Venivamo comunque da una settimana difficile, dove abbiamo avuto due gare molto impegnative: eravamo un po' stanchi, anche mentalmente".

Avete tenuto la porta inviolata nonostante una difesa che durante la gara è cambiata tanto e più volte...

"Il gruppo è la nostra forza. Non è facile, ma anche chi è entrato, lo ha fatto con l'atteggiamento giusto, è quello che fa la differenza. Sapevamo già che fosse una partita difficile, abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma usciamo con un buon pareggio".

Il pareggio lascia un po' di rammarico in casa La Fiorita, nonostante sia arrivato contro la capolista, soprattutto per quanto costruito nel secondo tempo. Di questa opinione è il centrocampista Lorenzo Lunadei: "Giocavamo contro la prima della classe, ma siamo anche noi una grande squadra e potevamo fare molto meglio. Abbiamo avuto diverse occasioni: sicuramente volevamo vincere, però è arrivato un pareggio, ce lo prendiamo. Noi dobbiamo puntare a fare degli ottimi play off e arrivare pronti alla finale di coppa".

In quest'anno avete, sia voi sia la Folgore, strappato punti importanti alle big. Ti aspettavi questo punto a punto con loro fino a questo momento o ti aspettavi di essere un po' più in su?

"Purtroppo i campionati si devono giocare. Con le prime della classe abbiamo sempre fatto delle ottime partite, ma non siamo riusciti a vincere, questo è un dato importante. Però siamo sempre stati lì e non ci è mai mancato nulla".







