Region's Cup, Tura: "La UEFA si è complimentata per l'organizzazione, pronti a metterci di nuovo a disposizione"

Esame passato a pieni voti per San Marino, che per la prima volta ha organizzato la fase finale di una competizione UEFA: la Region's Cup.

Soddisfatto per la riuscita dell'evento il presidente della Federcalcio Marco Tura: "Il bilancio è estremamente positivo, abbiamo ricevuto dei riscontri molto qualificati e qualificanti da tutti i membri della UEFA presenti qui a San Marino. La soddisfazione è stata infinita e quindi oltretutto ci ripropongono di metterci a disposizione per organizzare altre competizioni perché i nostri ragazzi sono stati eccellenti. Le emozioni in campo ne abbiamo vissute tante, è stata una delle manifestazioni più combattute, dal punto di vista dei risultati c'è stato molto equilibrio in tutte le partite, non l'ultima alla finale che si è risolta agli ultimi secondi. Mi faccia spendere due parole anche sui nostri ragazzi che sono stati straordinari, i ragazzi della Nazionale, della NAT, hanno giocato una competizione ad altissimo livello, un pareggio e due sconfitte di misure che potrebbero anche far pensare che siamo stati un anello debole ma non è stato assolutamente così. È stata una squadra che ha dato tantissime soddisfazioni alla nostra federazione e che ci fa ben sperare per il futuro".

È la testimonianza che San Marino pur piccolo che sia è in grado di reggere alla grande competizioni così importanti come quelle organizzate dalla UEFA? "Sì, è una Federazione piccola però che negli anni ha saputo ritagliarsi il suo spazio in questo mondo così complicato come è quello del calcio internazionale".