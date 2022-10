Regions’ Cup: martedì il debutto di San Marino contro l'Irlanda

È già tempo di vigilia per la NAT San Marino impegnata nel turno intermedio di UEFA Regions’ Cup. Martedì con calcio d’inizio alle ore 11:00 locali (le 10:00 italiane), la squadra del commissario tecnico Luigi Bizzotto affronterà la rappresentativa amatoriale dell’Irlanda nella prima partita del gruppo 6. In mattinata il primo allenamento ufficiale per i 18 ragazzi presenti ad Albena, località bulgara a pochi passi dal Mar Nero. “Le prime impressioni sono buone” – afferma il tecnico Bizzotto – il gruppo è molto motivato. Questo è già un ottimo punto di partenza. Domani affronteremo un avversario forte fisicamente quale l’Irlanda ma noi siamo pronti per giocarcela. Siamo un gruppo attrezzato, soprattutto a livello tecnico. Siamo determinati e vogliamo fare bene”.

Si dice pronto anche il difensore Luca Angelini: “Il gruppo è compatto e unito. Non conosciamo bene i nostri avversari di domani ma lo staff saprà darci le giuste indicazioni per affrontare al meglio questa sfida. Mi aspetto una squadra fisica, dovremo utilizzare il giusto atteggiamento”.