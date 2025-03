COPPA DELLE REGIONI Regions Cup: sorteggiati i gironi finali La squadra di Luigi Bizzotto con Spagna, Repubblica Ceca e Serbia.

La prima storica fase finale della Coppa delle Regioni ospitata da San Marino è ufficialmente iniziata oggi con i sorteggi dei due gironi finali. San Marino è stato inserito nel gruppo A con i rappresentanti di: Hradec Králové (Repubblica Ceca), Aragón (Spagna) e FA of Vojvodina (Serbia). Nel gruppo B: Länsi-Vantaan Ylpeys (Finlandia), Dolnośląski Region (Polonia), Vaud (Svizzera) e Rijeka Region (Croazia). Le partite della fase a gironi sono in programma il 23, 25 e 28 giugno. La finale che assegnerà il trofeo il primo luglio. Le gare si giocheranno sui campi di Montecchio e Acquaviva.

