CAMPIONATO Renato Cioffi: "Alcune squadre non vogliono riprendere, il Faetano si"

Il Faetano di Renato Cioffi, in caso di ripresa del campionato sammarinese, sarebbe ai play-off contro la Folgore. L'ex tecnico del Rimini vuole tornare presto in campo e spera che la Federazione non si lasci influenzare dalla volontà di alcune squadre contrarie alla conclusione della stagione.

Nel video l'intervista.

