Repubblica Ceca - San Marino 1-0
La Repubblica Ceca vince solo di misura contro un’ottima Nazionale
Sconfitta di misura per San Marino in amichevole internazionale con la Repubblica Ceca. Un primo tempo in cui i biancoazzurri concedono poco o nulla agli avversari che emergono solo grazie ad uno sterile giro palla orizzontale. Protagonista il direttore di gara quando concede un rigore molto dubbio alla Cechia per un presunto fallo di Riccardi su Karabec. Il Var non corregge la decisione, ci pensa Soucek calciando a lato a mantenere il risultato in parità .
I padroni di casa la sbloccano nell’unico modo possibile, ossia su palla inattiva. Il colpo di testa vincente di Soucek gli permette di correggere l’errore dagli undici metri.
Nella ripresa sale in cattedra Colombo autore di almeno tre intervieni salva risultato. Una grande conclusione di Alberto Riccardi, tra i migliori, nel finale, poteva portare al pareggio ma la sfera termina la sua corsa sull’esterno della rete. Al Mestsky Stadion di Karvina Repubblica Ceca batte San Marino 1-0.
