Responsabilità Sociale: Fsgc presenta la sua strategia a Coverciano.

La FSGC ha presentato la propria strategia di Responsabilità Sociale a tutte le Federcalcio europee. Al Centro Tecnico di Coverciano, infatti, la UEFA ha organizzato – in collaborazione con la FIGC – il primo workshop di Football and Social Responsibility, dedicato a tutti i FSR Officer delle 55 Federazioni europee. Un evento legato a doppio filo alla strategia UEFA “Strength Through Unity 2030” che mira a rendere il calcio sostenibile sotto tutti gli aspetti, in considerazione di undici diverse aree di intervento.

A fare gli onori di casa anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Quella sammarinese è una delle sei Federcalcio europee (insieme a Svezia, Scozia, Portogallo, Lichtenstein e Romania) che fanno parte del progetto pilota relativo alla creazione di una strategia nazionale di sostenibilità, conclusa e presentata al San Marino Stadium già lo scorso 24 settembre. Nel consesso internazionale di Coverciano, l'intervento del FSR Officer Andrea Zoppis, che ha ribadito il grande impegno che la Federcalcio di San Marino sta dimostrando su questi temi.

