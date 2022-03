UNDER 21 Resta la sensazione di un grande gruppo A Budapest la Nazionale di Matteo Cecchetti cede 4-0 ai magiari, ma sono tanti i segnali positivi per il neo CT

Partiamo dall'analisi dei goal presi: il primo dopo 5 minuti. Sull'imbucata centrale, Nemeth salta secco Matteoni, e approfitta della scivolata di De Angelis che poi non può nulla sul diagonale dello scatenato attaccante dell'Ungheria. Il secondo è un azione corale di una squadra sempre meno dell'est e sempre più sud americana nel modo di giocare, e doppietta di Nemeth. Il terzo arriva per la solita sofferenza della difesa biancoazzurra sulle palle inattive, colpo di testa vincente di Lyinbor e il quarto è ancora una bella giocata in velocità dell'Ungheria che porta a chiudere con la stoccata di Major. Morale: evitabili, il primo, preso troppo presto e con il decisivo scivolone di De Angelis che gli fa perdere il tempo, e il terzo dove ci vorrebbe molta più attenzione soprattutto sui centrali che vengono a sfruttare le palle inattive. Questo è sostanzialmente il succo ma per Matteo Cecchetti ci sono tante note positive. La prima il ragazzo Achille Terenzi.

Doveva venire con noi in tribuna a godersi la partita in uno stadio davvero bello, ed invece a 5 minuti dall'inizio, viene invitato a mettersi maglia e calzoncini per sostituire l'infortunato, nel riscaldamento, portiere di riserva Davide Colonna. Poi intorno alla mezz'ora Mirco De Angelis cade a terra dopo un fortuito scontro di gioco, per lui 5 punti di sutura nella parte interna del naso, ed ecco il momento del debutto in Nazionale per uno che sapeva di guardarsela comodamente in tribuna. Il ragazzo risponde alla grande, non ha alcuna responsabilità sui goal, ed evita ai mangiari di fare meglio in casa loro rispetto al San Marino Stadium dove è finita con lo stesso identico risultato. Buonissimo il contributo di chi è entrato nella ripresa Filippo Pasolini e Andrea Contadini, nel complesso Matteo Cecchetti può essere soddisfatto di un gruppo che ha cercato di mettere in campo tutte le direttive ricevute dal neo CT. Allo stadio Hidegkuti Nandor, Ungheria batte San Marino 4-0.

