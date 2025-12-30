SERIE D

Ribaltone San Marino: Ingenito nuovo tecnico, Dipierro nuovo DS

Esonerati Malgrati e il suo secondo Nenciarini. Ferroni cambia ruolo e diventa Direttore dell'Area Tecnica.

Doppio ribaltone al San Marino Calcio. La società esonera il tecnico Andrea Malgrati e il suo secondo Francesco Nenciarini: la panchina passa al 34enne Corrado Ingenito, un passato da allenatore nelle giovanili del Valencia e reduce dalla sua prima stagione in D col Ghiviborgo. Annunciato anche il nuovo DS: sarà Salvatore Dipierro, mentre Alessio Ferroni diventa direttore dell'area tecnica.

