Riccardi al Tropical Coriano. Per Capicchioni, c'è l'accordo ma non ancora l'ufficialità

I nazionali Alberto Riccardi e Gabriel Capicchioni garantiranno più rotazioni under al Tropical Coriano

di Lorenzo Giardi
2 dic 2025
Riccardi al Tropical Coriano. Per Capicchioni, c'è l'accordo ma non ancora l'ufficialità

Mercato Serie D : Alberto Riccardi, classe 2006, resta nello stesso girone ma da Imola si sposta a Coriano. Ufficializzato il passaggio: da oggi l'esterno sinistro è un giocatore del Tropical Coriano. Tutto fatto, manca solo la firma, anche per il 19enne attaccante della Virtus e della Nazionale Gabriel Capicchioni. I due acquisti garantiranno a Scardovi una più profonda rotazione degli under. Per perfezionare il passaggio di Capicchioni bisognerà aspettare, invece, una decina di giorni, si attenderà il ritorno di Coppa Titano.




