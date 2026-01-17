CAMPIONATO SAMMARINESE Riccardo Bezzini: " Da nonno Nedo Sonetti ricevo sempre consigli", Matthias Bonetti: "Felice della mia stagione"

Nel dopo gara soddisfatto il neo acquisto del Pennarossa Riccardo Bezzini per l'esordio:

"L'esordio lo valutiamo bene, dai. Quattro mesi che non toccavo un campo da undici. È stata impegnativa, però alla fine siamo riusciti a portare a casa un punto molto importante, direi, perché loro terzi in classifica, noi undicesimi. Vediamo di fare qualcosa anche martedì, dai".

Da attaccante qual è l'obiettivo, visto che si parla sempre di gol?

"Fare gol. Gli obiettivi sono semplici, fare gol, portare a casa punti e vedere poi a fine stagione come siamo arrivati".

Siccome noi la partita l'abbiamo data in diretta, sappiamo benissimo che tuo nonno, Nedo Sonetti, ha seguito la partita e quindi di conseguenza stasera ti chiama per dirti come è andata.

"Sicuramente, sicuramente. Mi dirà 150 miliardi di aspetti che io, ovviamente, dopo quattro mesi magari non mi ricordo oppure ho fatto male, ma mi dà sempre consigli, mi aiuta tanto. Anche mio zio, che comunque sia anche lui ha giocato, mi danno tanti consigli e mi aiutano".

Felice per la rete Matthias Bonetti, anche se il suo gol non è bastato per superare il Pennarossa:

"È un gol importante, che è valso solo un punto, però purtroppo l'abbiamo sbloccata tardi e poi dopo sia rimasto in dieci abbiamo subito il gol del pareggio".

In virtù di questo pareggio, il Tre Penne vi passa avanti, la rincorsa è sempre al terzo posto?

"L'obiettivo che avevamo in inizio stagione non era al terzo posto, però cerchiamo di stare più avanti possibile".

Sei soddisfatto della tua stagione?

"Personalmente sto andando benissimo, anche come squadra stiamo andando molto bene e cerchiamo di mantenere questo livello".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: