Riccardo Pieri trascina il Tre Penne, vince anche il San Giovanni

Spettacolare 4-2 tra Tre Penne e Faetano. La squadra di Stefano Ceci passa per prima in vantaggio. Dopo 15 minuti Riccardo Pieri sblocca la partita con un tocco in fondo alla rete su cross dalla destra. Nella ripresa è ancora Pieri a raddoppiare. Tocco per saltare il portiere in uscita prima di depositare in fondo alla rete. Al 77' Nicola Gai firma il tris per la squadra di Città, il numero 8 biancoazzurro riceve palla in area e poi supera il portiere del Faetano. Partita che sembra chiusa, invece la squadra di Fabbri la va a riaprire tra l'80' e l'84'. Prima il calcio di rigore trasformato da Roberto Neri, poi Manuele Pasolini firma il secondo gol gialloblu che accende il finale di gara. Questa è la giornata di Pieri che nel primo di recupero fa tripletta per il definitivo 4-2.

Pareggio per 1-1 tra Fiorentino e Cailungo. Rossoblu quasi subito in dieci per il rosso a Dall'Ara, poi nella ripresa il vantaggio con Giovanni Pacchioni che firma il vantaggio con un bel colpo di testa. Il Cailungo la pareggia al 62'. Sul tiro di Tadzhbayev c'è la deviazione di Berardi che vale l'1-1 finale. Primi tre punti per il San Giovanni. Contro il Cosmos decide il gol di Nicolò Fancellu al 17' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.