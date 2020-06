RITORNO IN CAMPO Ricchiuti: “Ho un debito di riconoscenza con la Virtus, sarò in nero/verde anche il prossimo anno” Adrian Ricchiuti intervistato da Mirco Zani di Radio San Marino analizza il momento e auspica la riapertura del calcio a tutti i livelli

Il “chico” intervistato da Mirco Zani di Radio San Marino non si nasconde e cavalca l'onda delle riaperture. Ricchiuti sostiene che a ripartire dovrebbe essere tutto il calcio e non solo la serie A perché non si possono vedere – a suo giudizio- classifiche a tavolino. Il fantasista argentino compirà 42 anni il prossimo 30 giugno, il suo pensiero ovviamente è rivolto all'immediato futuro nel nuovo ruolo di allenatore, ma proprio per un debito di riconoscenza nei confronti della Virtus, vorrebbe ripartire in nero/verde prima terminando questa stagione, poi iniziando dalla prossima



I più letti della settimana: