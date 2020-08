Ricchiuti lascia la Virtus. Il Tre Penne prende Pieri, doppio arrivo al Fiorentino

Adrian Ricchiuti lascia la Virtus. L'annuncio lo ha dato la squadra rossonera con un post su Facebook. Il Tre Penne aggiunge alla rosa l'attaccante Riccardo Pieri, 7 gol in 24 presenze con la Sammaurese nella scorsa Serie D, mentre il Fiorentino ufficializza gli arrivi del centrocampista Fabio Dall'Ara, in uscita dalla Libertas, e dell'attaccante Sorin Radoi, l'anno scorso in Eccellenza col Diegaro.