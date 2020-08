MERCATO Ricchiuti lascia la Virtus. Il Tre Penne prende Pieri, doppio arrivo al Fiorentino Il nuovo attaccante biancazzurro proviene dalla Sammaurese. I rossoblu annunciano Radoi e Dall'Ara.

Adrian Ricchiuti lascia la Virtus. L'annuncio lo ha dato la squadra neroverde con un post su Facebook. Il Tre Penne aggiunge alla rosa l'attaccante Riccardo Pieri, 7 gol in 24 presenze con la Sammaurese nella scorsa Serie D, mentre il Fiorentino ufficializza gli arrivi del centrocampista Fabio Dall'Ara, in uscita dalla Libertas, e dell'attaccante Sorin Radoi, l'anno scorso in Eccellenza col Diegaro.



