Ricchiuti squalificato per 4 mesi

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha squalificato Adrian Ricchiuti per 4 mesi. La Procura Federale ha infatti rilevato che nella scorsa stagione, Ricchiuti pur essendo tesserato per La Fiorita, società partecipante al campionato sammarinese, ha svolto attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra del Rimini calcio, nel campionato di serie C, senza essere regolarmente tesserato. Trattandosi di una squalifica a tempo, Ricchiuti non potrà giocare nemmeno nel campionato sammarinese, dove ora milita con la maglia della Virtus Acquaviva.