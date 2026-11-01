Ricci: "Grande prestazione dei ragazzi". Bonini: "Bravi a reagire, mi scoccia aver preso quel gol"

L'1-1 col Tre Penne è la prima "non vittoria" in campionato della Folgore, in una gara in cui la formazione di Michael Ricci, nel complesso, ha condotto il gioco: "Non posso dire niente, i ragazzi oggi hanno fatto una prestazione incredibile. Calcolando che siamo solo all'inizio del percorso mi fa veramente stare molto sereno. Indipendentemente da come sarebbe andato il risultato, ci sarebbe stato da fargli complimenti. Peccato perché hanno fatto un mezzo tiro in porta, uno e mezzo forse, ed è finita 1-1. Abbiamo avuto non più di qualche occasione, ma un bel po' di occasioni".

"Siamo stati bravi a fare gol immediatamente dopo averlo subito e questo ci ha aiutato - aggiunge l'allenatore del Tre Penne, Giovanni Bonini - sono molto contento di questo. Non sono contento del gol che abbiamo preso perché è una situazione che sapevamo che ci poteva dar fastidio, perché loro in transizione sono veramente bravi e quindi quella cosa un po' mi scoccia. Però alla fine siamo stati bravi a portare a casa questo punto. Non abbiamo fatto, secondo me, la nostra migliore prestazione, però penso che tutto sommato siamo stati bravi a reagire subito. Perché prendere un gol in quella maniera ti può demoralizzare, invece abbiamo reagito subito. Di questo sono contento, poi ci sono tanti aspetti da migliorare e sui quali lavoreremo".







