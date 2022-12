Ricci: "Simone Muccioli? non è l'unico profilo"; Cassani: "Non siamo entrati in campo"

Il Direttore Sportivo del Cava Ronco Marco Ricci conferma che è imminente l'annuncio del nuovo allenatore. Simone Muccioli? "Saprete a breve, - dichiara il DS -, ma non è l'unico profilo".

Il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani non intende archiviare con il classico incidente di percorso questa sconfitta: "Non siamo entrati in campo. Sbagliato l'approccio e l'atteggiamento, ultimamente concediamo troppo dietro". Perchè vi siete privati di due giocatori come Malo e Dioh in questo delicato momento? "Dioh ha avuto una possibilità in categoria superiore, non ci siamo sentiti di bloccarne la partenza. Se arriveranno rinforzi dovete chiedere alla società".