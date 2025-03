CAMPIONATO SAMMARINESE Ricciardo: "Mi trovo bene nel Tre Penne e nel vostro campionato" Pancotti:" Se Cevoli chiama io rispondo" Nel dopo partita abbiamo sentito gli autori dei gol : Giovanni Ricciardo del Tre Penne e Samuel Pancotti della Folgore

Giovanni Ricciardo attaccante Tre Penne :" È un buon campionato, ci sono squadre comunque attrezzate, giocatori bravi tecnicamente e mi sto divertendo. La nostra squadra secondo me può fare potenzialmente molto di più perché ci sono quattro o cinque elementi che secondo me hanno un potenziale importante che potrebbero esprimere ancora meglio. A prescindere dall'errore burocratico che è stato fatto c'è una partita molto importante che vi aspetta e quella del ritorno di Coppa Titano. È un Tre Penne che può pensare di provarci? Errori nella vita si possono fare, li facciamo tutti, tutti i giorni, quindi andiamo avanti. Di sicuro noi la cosa che mi interessa a livello personale è la dignità, nel senso che noi andiamo in campo e giochiamo la partita come abbiamo sempre fatto con orgoglio e personalità. Per il resto qualificazione o meno non è un problema, l'importante è che diamo tutto come abbiamo sempre fatto"

Samuel Pancotti attaccante Folgore:" Sicuramente è un pareggio che ci ha amareggia un po' e volevamo sicuramente vincere. È una partita che ha avuto tanti sviluppi, avete prodotto molto. Sì abbiamo prodotto molto, però ci manca quella cattiveria un po' sotto porta. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato. La prima che ti è capitata però l'hai sfruttata bene. Sì la prima l'ho sfruttata bene, sono contento di aver segnato, era un po' che mi mancava il gol. Pensiamo all'Europa e cerchiamo ogni volta di dare il massimo e posizionarci al meglio della classifica. Io ricordo che è una domanda che ti ho già fatto in passato, il pensierino alla nazionale c'è sempre? Io sono sempre pronto, se arriva la chiamata mi faccio trovare pronto"

