SAN MARINO Ricoverato Roberto Cevoli per un malore

Ricoverato Roberto Cevoli per un malore.

Malore per il tecnico sammarinese Roberto Cevoli attualmente ricoverato all'ospedale di Stato di San Marino. L'ex tecnico di Novara e Renate è stato inizialmente ricoverato al Bufalini di Cesena, per poi essere trasferito sul Titano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: