Rifinitura bagnata per l'Under 21 in Finlandia

La pioggerellina fitta e fastidiosa rompe la luce dei riflettori e accompagna tutta la rifinitura dell'Under 21. Che testa il sintetico dello stadio Veritas nel quale appunto è fissato il momento della verità. Si gioca alle 17 orario di Turku, a San Marino saranno le 16. Allenamento bagnato per Cecchetti e il suo staff pronti a scommettere su un gruppo rinnovato non solo per motivi di scadenze anagrafiche, ma anche ringiovanito dalla filosofia che sta alla base delle scelte. Perché un conto è dire di credere nei giovani e un conto è farli giocare. La Finlandia attende dunque il debutto dei sammarinesi ed è logico pensare voglia provare a metterla sul fisico, per far leva su un gap oggettivo e visibile ad occhio nudo. Ma il mese di lavoro insieme è stato sufficiente per poter definire questo gruppo qualitativo e sano e potere venire fino quassù con l'idea di giocare la partita da protagonista. Organizzazione e beata gioventù il mix che il Commissario Tecnico ha preparato per cominciare un biennio di prospettiva, senza pressioni, ma con la consapevolezza che qualcosa di bello possa sempre succedere.

Queste le parole del C.T. Matteo Cecchetti:

"Arriviamo qui in Finlandia molto carichi, abbiamo tanta voglia di fare bene, abbiamo lavorato molto bene con questi ragazzi, soprattutto nel mese di luglio, prima che iniziassero le preparazioni con i club, c'è emozione, c'è tanta energia positiva che vogliamo poi trasformare in campo. Noi stiamo lavorando da due anni a questa parte per cercare di creare giocatori il prima possibile. Lo scorso di biennio è stata molto produttiva come missione e facciamo altrettanto, senza dimenticarci comunque sia i nostri impegni, i nostri obiettivi e i risultati sul campo. Abbiamo tanta gente, tanti ragazzi giovani e mi aspetto da loro che ci portino quell'entusiasmo, quella spavalderia che solo i ragazzi così giovani riescono a dare, che riescono a trasmettere anche agli altri e che riusciamo a cavalcare in maniera positiva le partite".









