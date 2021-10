Righini e Zafferani tengono Città e Montegiardino in testa con il Domagnano La Fiorita e Tre Penne guidano la classifica a punteggio pieno con i giallorossi

Il big match della quarta giornata di Campionato Sammarinese tra La Fiorita e il Tre Fiori premia i gialloblu di Montegiardino. La squadra di Oscar Lasagni s'impone 2-1. A Montecchio la partita si sblocca dopo 17 minuti con Zulli, che s'infila nello spazio, salta Aldo Simoncini e deposita in rete. Superata la mezzora di gioco arriva la seconda ammonizione per Censoni, Tre Fiori in dieci. Nella ripresa Tommaso Zafferani porta sul 2-0 il punteggio con un mancino dal limite, la palla trova la via giusta, Simoncini non ci arriva. La partita sembra chiusa il Tre Fiori ha l'occasione per riaprirla con Gjurchinoski che conquista un rigore, che l'attaccante di Cecchetti spreca calciando fuori. Il Tre Fiori ha con Pollino l'occasione per dimezzare lo svantaggio, bel pallonetto che riapre la gara. Nel 2-1 che premia La Fiorita anche la grande parata di Vivan a poco dal 90'.

Al comando c'è anche il Tre Penne di Stefano Ceci. La squadra di Città la sblocca dopo 4 minuti con Ceccaroli. Un grandissimo gol del giocatore biancoazzurro con palla piazzata all'incrocio dei pali, che sbatte contro il legno prima di cadere dentro la porta. Al 35' il Tre Penne sembra poter mettere in ghiaccio la partita con Righini. Calcio di rigore che vale il raddoppio spiazzando il portiere del Cailungo. Tre minuti dopo il rigore di Urbinati riapre la partita. Il Tre Penne controlla e vince 2-1.

Nelle gare della domenica, anche Murata – Fiorentino, partita chiusa sullo 0-0.

