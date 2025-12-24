TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:15 Rimini Calcio: ufficializzato il fallimento 17:36 "Caccia" al regalo: sul podio giochi, abbigliamento e libri 17:34 “Antonio Vivaldi a Borgo Maggiore”: il primo dei due concerti dell'Associazione Musicale Camerata del Titano 17:09 Droga alla guida: la Guardia di Rocca ritira cinque patenti in dieci giorni 14:33 Trovato morto a 23 anni in casa a Fratte di Sassofeltrio: disposta l’autopsia 13:43 Feste innevate in montagna. Allerta meteo a Rimini e sul Titano per pioggia e vento 11:32 Ritrovarsi dopo 50 anni: la storia di Claudia Pozielli e sua sorella Petra 11:22 Allerta meteo: a San Marino smottamenti, alcuni alberi caduti e fogne intasate
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Rimini Calcio: ufficializzato il fallimento

Il tribunale di Rimini ha dichiarato lo stato di liquidazione giudiziale della società biancorossa

24 dic 2025
Rimini Calcio: ufficializzato il fallimento

Dovranno essere depositati a breve i libri contabili e l'elenco dei creditori. Si tratta dell'ultimo atto della storia del Rimini Calcio. Una fine annunciata arrivata a poche ore dal natale dopo il calvario cominciato nei primi giorni di luglio con il ritiro fino ad arrivare alla fine del mese di novembre con con la liquidazione del club e la successiva revoca dell'affiliazione decisa dalla fsgc. Termina così la gloriosa storia del Rimini in attesa con la ciliegina sulla torta della Coppa Italia conquistata nel mese di aprile, che tutto faceva intendere tranne che i bui mesi successivi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.