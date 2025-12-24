Rimini Calcio: ufficializzato il fallimento

Dovranno essere depositati a breve i libri contabili e l'elenco dei creditori. Si tratta dell'ultimo atto della storia del Rimini Calcio. Una fine annunciata arrivata a poche ore dal natale dopo il calvario cominciato nei primi giorni di luglio con il ritiro fino ad arrivare alla fine del mese di novembre con con la liquidazione del club e la successiva revoca dell'affiliazione decisa dalla fsgc. Termina così la gloriosa storia del Rimini in attesa con la ciliegina sulla torta della Coppa Italia conquistata nel mese di aprile, che tutto faceva intendere tranne che i bui mesi successivi.







