Rimini- San Marino 4-0

Il Rimini nel pomeriggio ha incontrato la Nazionale di San Marino in una amichevole a porte chiuse. I biancorossi si sono imposti per 4-0 con reti di Palma, Gerardi su rigore, Van Ransbeeck e Arlotti. Il Rimini comincia domenica col derby contro l'Imolese il campionato di serie C, la Nazionale di Varrella è in preparazione al doppio impegno di settembre contro Belgio e Cipro sulla strada che porta agli Europei del 2020.