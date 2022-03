NAZIONALE Rinaldi: "Grande emozione tornare", Palazzi: "Bel secondo tempo", Raschi: "Esordio emozione unica"

Presenza numero 40 per Danilo Rinaldi che dopo tre anni è tornato a vestire la maglia della Nazionale di San Marino. Soddisfazione per Mirko Palazzi, capitano contro la Lituania: "Un secondo tempo gagliardo". Esordio nel finale di partita per Jacopo Raschi con la maglia di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: