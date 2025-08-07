CONFERENCE LEAGUE Rinaldi: "Risultato condizionato da qualche errore, ma abbiamo la possibilità di vincere"

Il commento del difensore Michele Rinaldi:

"Molto rammarico perché abbiamo disputato una discreta gara, secondo me. Il primo tempo forse un po' in difficoltà dove facciamo fatica, soprattutto quando avevamo la gestione della palla poi nel secondo tempo siamo arrivati sbloccarla. Secondo me è una squadra come la nostra che al di là di tutto è fondamentalmente una squadra esperta non si può permettere di prendere due gol in inferiorità numerica. E' chiaro che rende rende orgogliosi fare due gol fuori casa in una competizione europea. Però c'è un attimo da metterci la testa e da domani pensare alla gara di ritorno perché comunque c'era possibilità, abbiamo dimostrato che possiamo fargli male. Dobbiamo rivedere sicuramente alcune cose perché nei tre gol che abbiamo preso tutti quanti abbiamo fatto degli errori di conseguenza c'è un attimo da da metterci lì con col mister con lo staff e tutti quanti per cercare di preparare la gara di ritorno. Abbiamo le nostre possibilità seppur dobbiamo dobbiamo cercare di vincere".



