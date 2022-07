Rinforzi vista Europa per La Fiorita

Rinforzi vista Europa per La Fiorita.

Movimenti di mercato per i campioni di San Marino de La Fiorita. La squadra di Montegiardino ha ufficializzato l'arrivo del capitano della Nazionale di San Marino Matteo Vitaioli. Si aggregano al gruppo anche l'esterno Samuele Caruso e il difensore Nicholas Di Meo. Le altre novità, rispetto alla sfida di Champions League, sono l’attaccante ex Fiorentino Enea Jaupi, il centrocampista ex Tre Penne Matteo Semprini e il difensore ex Faetano Alessandro Romagna.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: