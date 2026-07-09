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Rinforzo in attacco per la Libertas

di Elia Gorini
9 lug 2026
Rinforzo in attacco per la Libertas

l’attaccante ravennate Daniele “Micio” Melandri, classe 1988, nell’ultima stagione al Cervia in Promozione Romagna. Un giocatore che assicura qualità tecnica ed esperienza con una carriera che lo ha visto di scena su palcoscenici della serie C e della serie D, categoria in cui ha vinto due campionati, con il Forlì e con il Parma (in bacheca anche la Coppa Italia con il Matelica). Sfiora le 150 presenze in serie C e le 300 in serie D (Fano, Prato, Russi le altre tappe più significative) per un totale di quasi 200 gol in carriera.




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