FSGC Rinnovata la collaborazione tra FSGC e Scuole Superiori di San Marino Prosegue la collaborazione tra FSGC e Scuola Secondaria Superiore in merito agli stage formativi rivolti agli studenti delle classi IV e V del Liceo Linguistico della Repubblica di San Marino.

Ai giovani alunni saranno proposte esperienze dirette, al seguito delle Nazionali di calcio straniere e delle delegazioni sportive internazionali, con la possibilità di toccare con mano l’attività di interpreti e traduttori in diverse aree attinenti all’organizzazione sportiva. Tanto in territorio sammarinese quanto all’estero, gli studenti potranno addentarsi nelle fattispecie operative di eventi internazionali, meeting, incontri e funzioni istituzionali. Il tutto prospettando a prossimi maturandi del Liceo Linguistico percorsi alternativi per lo studio delle lingue straniere, potenziandone l’aspetto pratico nonché sviluppandone le conoscenze lessicali. Il confronto diretto mira anche a fornire momenti di prova, verifica e valutazione delle rispettive conoscenze linguistiche, sperimentandone l’applicazione nel mondo del lavoro e favorendo la continua e crescente sinergia tra scuola e sport – nella fattispecie il calcio. Trova dunque continuità uno dei progetti più pregnanti all’interno del sistema scolastico-sportivo sul territorio sammarinese, che già nei fatti e negli anni ha dimostrato di saper formare nuove generazioni di professionisti, operanti all’interno delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, con spiccata attitudine per la conoscenza delle lingue straniere. L’accordo è stato formalmente rinnovato a tutto il 2026 presso gli uffici della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino, alla presenza del Presidente federale Marco Tura e del Dirigente scolastico Giacomo Esposito.

